Sega kupuje Jezne ptice

Sega bo kupila finsko podjetje Rovio, najbolj znano po igri Angry Birds. Širitev poslovanja na področju mobilnih iger jih bo olajšala za dobrih 700 milijonov evrov.

Nakup Rovia bo Segi omogočil dostop do razvijalske platforme Beacon, zasnovane za izboljšanje in poenostavitev oblikovanja iger, monetizacije in vzdrževanja. V osnovi gre za pospeševalnik, ki ga Sega potrebuje, da bi svoje sedanje in prihodnje naslove v sferi mobilnega igričarstva dvignila nivo višje.

"Počutim se blagoslovljenega, da lahko oznanim posel s podjetjem Rovio, ki je lastnik franšize Angry Birds, ki jo ljubi ves svet, in zaposluje številne vešče sodelavce, ki pri razvoju in upravljanju mobilnih iger predstavljajo dodano vrednost" je v izjavi povedal Haruki Satomi, predsednik in izvršni direktor Sege.

Igra Angry Birds je postala fenomen leta 2010, ko je igro igral slehernik s telefonom. Štiri leta kasneje je serija presegla dve milijardi prenosov in mesečno dosegla 200 milijonov aktivnih igralcev. Leta 2015 je v kinematografih zavladal film, narejen po igri. Zaslužil je slabih 350 milijonov ameriških dolarjev in rodil nadaljevanje. Izvirno igro so lani pod imenom Rovio Classics: Angry Birds (zdaj preimenovano v Red’s First Flight) znova ponudili na mobilnih tržnicah. Rovio drugače ni ustvaril ničesar drugega, kar bi se približalo uspehu Jeznih ptic, a zanimivo bo videti, kaj bo sledilo, ko se združitev s Sego zaključi. Predvidoma naj bi to bilo v tretjem četrtletju letošnjega leta.