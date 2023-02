Objavljeno: 11.2.2023 10:30

Šef razvoja Autopilot pri Tesli pričal, da je podjetje leta 2016 zavajalo kupce

Ashok Elluswamy, šef razvoja programske opreme Autopilot, ki v avtomobilih Tesla skrbi za programsko pomoč pri vožnji, je na sodišču pričal, da so video posnetek, ki naj bi prikazoval popolnoma samostojno vožnjo avtomobila Tesla Model Y, zrežirali.

V posnetku, ki se na začetku predstavi s stavkom »Oseba na voznikovem sedežu je tam le iz pravnih razlogov. Nič ne dela. Avto vozi sam.” je videti avtomobil, ki sam zapelje izpred hiše, in se odpelje »v službo«, na parkirišče na sedežu podjetja Tesla. Elon Musk je leta 2016 video posnetek delil na Twitterju in mu pripisal »Tesla vozi sama (brez pomoči človeka) po mestnih ulicah, avtocestah in ulicah, nato pa najde parkirno mesto«.

Šef razvoja Autopilot je na sodišču, kjer je moral pričati v primeru smrtne nesreče Applovega inženirja, ki je leta 2018 umrl zaradi nepozornosti pri uporabi tega Teslinega sistema, povedal, da bi zgoraj omenjeni stavek na začetku videa vsekakor moral imeti pojasnilo oz. »zvezdico«. Avtomobil v posnetku je namreč vozil po vnaprej definirani poti, ki so mu jo natančno vnesli, poleg tega pa se je na parkirišču med poskusom samodejnega parkiranja zaletel v ograjo.

Elluswamy vseeno meni, da uporaba Avtopilota ni nevarna, če so vozniki pozorni in ne poskušajo pretentati sistema, ki zahteva pozornost in roke na krmilu.

Ameriško pravosodno ministrstvo je sicer proti Tesli lani sprožilo preiskavo zaradi trditev podjetja, da lahko njihova vozila vozijo samostojno.