Sedemdeset dolarjev vredna ura dostojno posnema Apple Watch

CMF Watch Pro je 69 ameriških dolarjev vredna pametna ura, ki se ponaša z občudovanja vrednim naborom funkcij.

Podjetje Nothing, ki je znano po cenovno dostopnejših telefonih in brezžičnih slušalkah, širi ponudbo še na druge pametne naprave. Ena izmed prvih je nova ura CMF Watch Pro, ki je podobno kot Apple Watch kvadratne oblike z zaobljenimi koti ter ima okvir iz aluminijeve zlitine, vendar je brez stranskega krožnega gumba. Večina nadzora, vključno s prikazom informacij, poteka prek 1,96-palčnega AMOLED zaslona, ki je lahko vklopljen ves čas. Kljub temu baterija ure zdrži do 13 dni delovanja brez ponovnega polnjenja ali do 45 dni v načinu z nizko porabo.

Nabor zmožnosti CMF Watch Pro vključuje merjenje srčnega utripa, sledenje spanju in telesni pripravljenosti. Kot druge nosljive naprave, ki stanejo več sto dolarjev, CMF Watch Pro vključuje optični senzor srčnega utripa, ki lahko meri tudi nivo kisika v krvi nosilca. Poleg tega obljublja robustno beleženje aktivnosti za 100 različnih športov in ima GPS sledenje poti ter merjenje razdalj in hitrosti. Z oceno IP68 je ura Watch Pro odporna na znojenje in primerna za vadbo ali tek v dežju, vendar ni zasnovana za plavanje.

S pametnimi telefoni se poveže prek povezave Bluetooth in omogoča klice z zapestja, pri čemer uporablja umetno inteligenco za odstranjevanje šumov, da je glas sogovornika na drugi strani jasen in glasen. Med druge njene funkcije spadajo še dostop do pametnih pomočnikov, kot sta Siri in Google Assistant, nadzor nad predvajanjem glasbe in možnost iskanja izgubljenega pametnega telefona.