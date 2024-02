Sedem od desetih najbolj prodajanih telefonov na svetu je Applovih

Raziskovalna skupina Counterpoint je objavila globalno lestvico pametnih telefonov po prodaji v letu 2023.

Prvič v zgodovini je prvih sedem najbolj prodajanih telefonov na svetu proizvedel Apple, pri čemer je bila najuspešnejša serija iPhone 14. Zadnji model iPhone 15 se pojavi šele na 5. mestu, medtem ko zadnja tri pripadajo Samsungu.

iPhone 14 - 3.9% iPhone 14 Pro Max - 2.8% iPhone 14 Pro - 2.4% iPhone 13 - 2.2% iPhone 15 Pro Max - 1.7% iPhone 15 Pro - 1.4% iPhone 15 - 1.4% Galaxy A14 5G - 1.4% Galaxy A04e - 1.3% Galaxy A14 4G - 1.3%

Združeni tržni delež desetih najbolje prodajanih mobilnih telefonov je v letu 2023 dosegel rekordno visoko številko 20%, kar je odstotek več kot leto poprej. V splošnem velja, da se starejši modeli prodajajo bolje od novejših, kar velja pripisati njihovi nižji ceni. Najbolje prodajan telefon leta 2023 je bil tako iPhone 14 s polovico skupne prodaje v ZDA in na Kitajskem. Na lestvici je presenetljivo veliko modelov iPhone Pro, ki so kupce prepričali s številnimi nadgradnjami, z dinamičnimi obvestili, naprednejšim naborom čipov in večjo hitrostjo osveževanja zaslona.