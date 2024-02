Sedem let posodobitev za Android se sliši prelepo, da bi bilo res

Zadnji trend med proizvajalci telefonov (in tablic) z operacijskim sistemom Android je zagotavljanje posodobitev programske opreme še sedem let po prihodu naprave na trg.

Podaljšanje obdobja zagotavljanja posodobitev pri vrhunskih napravah Android na sedem let se zdi odlična novica za uporabnike. Doslej je bila namreč ena bistvenih prednosti Applovih iPhonov v primerjavi z Android konkurenco prav doslednejša in dolgoročnejša podpora naprav. Nazadnje se je tej filozofiji pridružil Google s serijo Pixel 8, Samsung pa mu je pred kratkim sledil. A vendar obljubam o dolgoročni podpori programske opreme navkljub, dostop do najnovejših funkcij ni zagotovljen.

V bližnji prihodnosti pričakujemo premik proizvajalcev v poslovni model ponudbe mnogih novih zmogljivosti telefona v obliki plačljivih vsebin v sklopu naročnin. Primer Samsungove serije Galaxy S24 razkriva strategijo uvajanja novosti, kjer inovativne umetno-inteligentne programske rešitve delujejo brezplačno le do konca leta 2025. Nadaljnja uporaba bo najverjetneje stvar posebne naročnine. Tovrstna praksa bo s skoraj z gotovostjo čez čas postala pravilo na vseh področjih in za praktično vse novosti. Razlike se bodo pojavljale tudi znotraj iste generacije telefonov, kot sta Pixel 8 in Pixel 8 Pro, saj ni zagotovljeno, da bodo vse naprave prejele enak nabor funkcij.

Trend podaljševanja programske podpore za naprave z Androidom vseeno kaže na prizadevanja industrije za bolj trajnostno tehnologijo, vendar je pomembno, da potrošniki razumejo omejitve in potencialne dodatne stroške, povezane z dostopom do novih funkcij. Seveda dolgoročna programska podpora ne bo temeljito spremenila načina uporabe telefonov, saj mnogi uporabniki danes niti ne vedo, katero različico Androida uporablja njihova naprava.