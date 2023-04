Seagatu 300 milijonov globe, ker je prodajal Huaweiju

Da se z ameriškimi sankcijami ni šaliti, je spoznal Seagate, ki bo moral plačati 300 milijonov dolarjev kazni zaradi prodaje sedmih milijonov kosov diskov Huaweiju, ko so ameriške sankcije to že prepovedovale. Seagate je znesek sprejel v poravnavi, so sporočili z ministrstva za trgovino v ZDA.

Kršitve segajo v obdobje od avgusta 2020 do septembra 2021, ko je bil Huawei že na seznamu podjetij, proti katerim so uvedene sankcije. Na seznam je bil uvrščen leta 2019 in odtlej je bilo za izvoz potrebno posebno dovoljenje. Seagate je v tem času Huaweiju dobavil 7,4 milijona diskov v vrednosti približno 1,1 milijarde dolarjev. Konkurenca je to prenehala početi, tako da je bil Seagate tisti čas celo edini dobavitelj diskov za Huawei. A Western Digital in Toshiba sta vedela, zakaj sta prenehala prodajati diske kitajskemu podjetju.

Kazen v višini 300 milijonov dolarjev je najvišja v zgodovini Urada za industrijo in varnost pri ministrstvu za trgovino, so povedali. Doslej tako visokega zneska za kršitve, ki niso kriminalna dejanja, še ni bilo. Iz Seagate so dejali, da po njihovem mnenju zakona ali uredbe niso kršili. Poravnava pa je bila vseeno najcenejša in najelegantnejša možnost za rešitev zapleta, zato so jo sprejeli, je dodal izvršni direktor Dave Mosley.

Kazen bodo plačevali v obrokih po 15 milijonov dolarjev na četrtletje. V naslednjih letih bodo v podjetju večkrat izvedli tudi nadzor, naslednjih pet let pa ne bo moglo dobiti dovoljenj za izredni izvoz.