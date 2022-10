Seagate ponuja diske, ki se sami popravljajo

Družba Seagate je predstavila novo tehnologijo, ki omogoča samodejno popravljanje diskov v primeru napake. Nova tehnologija imenovana ADR (Automatic Drive Regeneration) je vključena v najnovejšo generacijo pomnilniških sistemov Exos X, ki so namenjeni zlasti večjim podatkovnim centrom in storitvam v oblaku.

Tehnologija ADR dopolnjuje varovanje podatkov v pomnilniških sistemih, ki uporabljajo krmilnike RAID in doslej uporabljeno tehnologijo ADAPT (Autonomic Distributed Allocation Protection Technology), ki minimizira redundanco hranjenja podatkov za primere okvar. ADR specifično deluje na nivoju posameznega diska, kjer lahko krmilnik v primeru okvar izklopi posamezno ploščo z okvarjenimi bralno-pisalnimi glavami ali podatkovnimi stezami, nadaljuje pa z uporabo preostalih pomnilniških površin. ADAPT nato poskrbi, da se manjkajoči podatki sprva poustvarijo iz ostalih (redundantnih) zapisov na drugih nosilcih, v drugi fazi pa jih vnovič razporedi v podatkovnem polju s polno mero zaščite.

Pri dosedanjih strategija in tehnologijah varovanja podatkov je bil v primeru okvar izklopljen celoten disk. V današnjih časih, ko diski dosegajo kapacitete tudi do 30 TB, je taka rešitev precej potratna in neekonomična. Tovrstni diski imajo tipično tudi do deset plošč, izpad posamezne torej predstavlja le desetino zmogljivost celotnega diska. V pomnilniških sistemih Exos X torej tudi v primeru relativno majhnih napak ni potrebno pogosto menjati diske. Sistem sam svetuje, kdaj bi bilo dobro disk vseeno nadomestiti z novim.

Sistemi Exos X sicer nudijo vrhunsko zmogljivost s prepustnostmi do 725.000 vhodno-izhodnih operacij na sekundo z zelo majhno latenco pod 1 milisekundo. Sistem v kombinaciji z enotami SSD in klasičnimi diski nudi sekvenčno branje s hitrostjo 12 GB/s in pisanje s 10 GB/s, ob tem pa podpira povezave SAS, omrežno priključen SAS, Fibre channel (do 32 GB/s), iSCSI (do 25 GB/s) in omrežne povezave s tja do 10 GB/s. Na voljo je v različnih vgradnih izvedbah z najmanj 12 diskovnimi mesti v enoti 2U do največ 84 3,5-palčnimi diski v izvedbi 5U.