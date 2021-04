Seagate je izdelal že za tri zetabajte pomnilniških enot

Najprej pojasnilo: zetabajt je tisoč exabajtov. Exabajt je tisoč petabajtov. Petabajt je tisoč terabajtov in to je končno nekaj, s čimer se lažje poistovetimo, saj se s temi velikostmi srečujemo že v domačem okolju. Zetabajt je torej milijarda terabajtov.

Podjetje Seagate je svetovni rekorder v proizvodnji podatkovnih diskov in drugih pomnilniških enot, saj so nedavno dosegli mejnik treh zetabajtov pomnilniških enot. Toda sam mejnik ni najbolj presenetljiv podatek v zvezi z zgodovino porabe pomnilniškega prostora.

Seagate navaja, da so rabili 36 let za izdelavo prvega zetabajta pomnilniških enot. Nato so drugi zetabajt dosegli le štiri leta za prvim. Tretji zetabajt pa je bil izdelan komaj dve leti za prvima dvema. To samo po sebi zgovorno priča o divji hitrosti rasti porabe pomnilniškega prostora po svetu. Pozor, govorimo samo o enem, čeprav največjem proizvajalcu pomnilniških enot.

Strokovnjaki so izračunali, da če se bo povpraševanje po hrambi podatkov še naprej povečevalo, kot doslej, bomo že leta 2025 pokupili kar 175 zetabajtov pomnilniških rešitev, kar je impozantna številka. K temu seveda prispevajo predvsem naprave IoT, računalništvo na robu, sistemi za strojno učenje, večpredstavnost in še marsikaj drugega.

Segate navaja, da je že 1000 terabajtov ali 1 petabajt danes povsem dosegljiva shramba. Potrebnih je le 56 diskov Seagate Exos z zmogljivostjo 18 TB. V pripravi pa so že diski z zmogljivostjo, ki precej presega velikosti 20 TB.