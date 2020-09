Še več znanega o Google Pixel 5

Pri nekaterih evropskih ponudnikih so se pojavili podrobni podatki o prihajajočem Googlovem telefonu Pixel 5, med drugim tudi cene in datumi začetka prodaje.

Uradna Googlova predstavitev bo tridesetega septembra, seveda preko spleta. Prodaja bo v Evropi stekla petnajstega oktobra, seveda še ne vemo, če bo telefon takrat na voljo tudi pri nas. Cena naj bi bila 629 evrov, ob modelu Pixel 5 bo na voljo tudi prenovljeni Pixel 4a 5G, njegova cena naj bi bila 499 evrov. Oba bosta na voljo z vsaj 128 GB shrambe, kot smo že pisali, bo Pixel 5 uporabljal procesor Snapdragon 765G in imel 8 GB pomnilnika.

Googlovi telefoni so zanimivi zaradi solidnega razmerja med ceno in zmogljivostjo, pa tudi zaradi programske opreme, saj imajo vedno nameščeno najnovejšo različico sistema Android. Hkrati so tudi med prvimi, ki dobijo programske posodobitve operacijskega sistema.