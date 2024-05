Objavljeno: 1.5.2024 18:00

Še osem časnikov toži Microsoft in OpenAI zaradi umetne inteligence

Osem ameriških časnikov v lasti Alden Global Capital je vložilo kolektivno tožbo zoper OpenAI in Microsoft, ker da podjetji nezakonito uporabljata njihovo intelektualno lastnino v svojih orodjih iz umetne inteligence. V tožbi zahtevajo zatrjujejo, da založnikom pripadajo ustrezna nadomestila.

Gre za časnike The New York Daily News, The Chicago Tribune, The Orlando Sentinel, The Sun Sentinel of Florida, The San Jose Mercury News, The Denver Post, The Orange County Register in The St. Paul Pioneer Press, ki so tožno vložili v New Yorku. Trdijo, da so orodja umetne inteligence, denimo ChatGPT, brez dovoljenja uporabljali celotne vsebine člankov v časnikih za trening. Ti potem v pogovorih z uporabniki pogosto citirajo dolge izseke iz člankov, ki so sicer za plačljivimi zidovi, ne da bi sploh navajali vire. Direktor podjetja Alden pojasnjuje, da ustvarjanje vsebin stane milijarde dolarjev, sedaj pa OpenAI in Microsoft te vsebine uporabljata brez plačila nadomestila.

Iz OpenAI so dejali, da doslej niso vedeli za pritožbe Aldena. Dodali so, da sodelujejo s številnimi založniki in da vidijo v tovrstnem sodelovanju velik potencial. Iz Microsofta niso komentirali tožb. To sicer niso prve tovrstne tožbe, saj je The New York Times že lani tožil OpenAI. Slednji je s številnimi hišami že sklenil dogovore o odplačni rabi vsebin, denimo s Financial Timesom, Axel Springerjem, Associated Pressom in Le Mondom.