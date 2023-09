Objavljeno: 11.9.2023 05:00

Še eden izmed vodij FTX priznal krivdo

Eden izmed vodilnih v nekdanji kriptomenjalnici FTX se je na sodišču v New Yorku izrekel za krivega, s čimer je že četrti iz FTX-a, ki ne ugovarja obtožbam. Ryan Salame je priznal zarotništva pri nezakonitih donacijah političnim strankam in zarotništva pri upravljanju nelicencirane storitve za prenos denarja. Za vsako kaznivo dejanje mu grozi do pet let zapora, skupno torej deset.

Salame se je FTX-u pridružil leta 2019, ko se je zaposlil v odvisni družbi Alameda. Leta 2021 je postal izvršni direktor FTX Digital Markets. Na tej funkciji je počel stvari, ki jih obtožnica navaja kot kazniva dejanja. Med drugim je skrbel za odobravanje posojil političnim projektom, ki jih je financiral z denarjem Alamede, pri čemer je vedel, da bodo pozneje posojila odpisana.

Salame bi moral plačati 1,56 milijarde dolarjev, a bo odplačal vsega nekaj milijonov dolarjev. Toliko bodo dobili z zasegom njegovega porscheja in deleža v podjetju Olde Heritage Tavern (gre za restavracije). Poleg tega bo plačal še šest milijonov dolarjev.

Medtem pa vodja FTX Sam Bankman-Fried ne priznava nobenih kaznivih dejanj. Sojenje se bo začelo 2. oktobra, dotlej pa bo počakal v priporu.