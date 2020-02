Se bo Clearview širil tudi v Slovenijo?

Zadnje tedne ogromno prahu dviguje aplikacija Clearview istoimenskega podjetja. V njej so zbrani algoritmi za prepoznavanje obrazov in ogromna baza podatkov fotografij, ki jih je podjetje nabralo s Facebooka, YouTuba, Twitterja, Googla in drugih dostopnih mest. Med državami, kamor podjetje nejasno napoveduje širitev, je sodeč po njihovem zemljevidu tudi Slovenija.

Aplikacija v nekaterih primerih omogoča celo identifikacijo oseb na posnetkih skupin na javnih mestih. Imeli naj bi več kot tri milijarde fotografij. Za primerjavo: FBI ima 641 milijonov fotografij v svojih bazah, ki obsegajo vozniška dovoljenja in potne liste.

Problematično je, da so podatke zbrali brez vednosti omenjenih podjetij, aplikacijo pa so prodali več varnostnim agencijam. Po lastnih navedbah sodelujejo z več kot 600 agencijami po svetu! Sedaj pa razburja zemljevid držav, kamor podjetje načrtuje širitev. Pokazali so ga na predstavitvi tehnologije za policijsko upravo v severnem Miamiju novembra lani. Na zemljevidu so modro obarvane države, kamor se želi širiti – pri čemer ni jasno, kaj širitev pomeni.

Na zemljevidu so obarvane Kanada, Kolumbija, Brazilija, Velika Britanija, Nizozemska, Belgija, Švica, Italija, Srbija, Grčija, Romunija, Ukrajina, Švedska, Norveška, Litva, Latvija, Nigerija, Katar, del Južne Afrike, Dubaj, Združeni arabski emirati, Avstralija, Singapur – in Slovenija! Kako bo Clearview utemeljil delovanje v devetih evropskih državah, kjer velja GDPR, ni jasno.

BuzzfeedNews