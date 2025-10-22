Objavljeno: 22.10.2025 05:00

SD-kartica na dnu Atlantika preživela implozijo Titana

Raziskovalci so na dnu Atlantskega ocena v bližini razbitine Titanika našli SanDiskovo spominsko kartico SD, s katere so lahko sneli 12 fotografij in devet videoposnetkov. Kartica je tja potonila pred dvema letoma, ko je implodirala podmornica Titan, s katero je podjetje OceanGate želelo obiskati razbitine slavnega parnika.

Kartico so našli v kameri SubC Rayfin Mk2 Benthic, ki bi po specifikacijah morala preživeti globino do 6000 metrov. To se je očitno tudi zgodilo, saj je Titan implodiral na globini 3300 metrov. Tudi dobri dve leti po katastrofi je bila kartica SanDisk Extreme Pro 512GB, ki na Amazonu stane okrog petdeset evrov, v kameri dovolj zaščitena, da je berljiva. Kamera je imela sicer počeno lečo in malce načeto ohišje, a nič hujšega.

Delnice podjetja Logitech padle, ko se je izvedelo, da je nesrečno podmornico Titan krmilil njihov igralni plošček

Kartica SD ima podatke shranjene v šifrirani obliki, in sicer na dveh particijah. Na eni je operacijski sistem, na drugi so shranjeni podatki. Podatkov sicer ni bilo možno presneti preprosti tako, da bi kartico vstavili v bralnik, saj je implozija poškodovala nekaj komponent v kameri. Preiskovalci so zato odstranili čip NVRAM ter izdelali bitno kopijo kartice SD in plošče SOM (system-on-module).

Obnovili so 12 slik v ločljivosti 4056 x 3040 in devet posnetkov v ultravisoki ločljivosti (UHD).