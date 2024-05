Scarlett Johansson: OpenAI mi je ukradel glas. Podjetje to zanika

Ko je minuli teden OpenAI predstavil novo funkcijo sinteze govora, so se cineasti zdrznili, saj je Sky zvenela skoraj popolnoma enako kakor resnična Scarlett Johansson v filmu Her iz leta 2013. V ponedeljek je OpenAI njen glas umaknil, kmalu pa se je oglasila tudi igralka, ki je podjetje obtožila nepoštenih praks in kraje intelektualne lastnine.

Johansson je na družbenih omrežjih zapisala, da so jo septembra iz OpenAI vprašali, ali bo posodila svoj glas njihovemu klepetalnemu robotu. Sam Altman ji je dejal, da bi njen glas lahko omilil neodobravanje ali skepso, ki jo imajo ljudje do umetne inteligence. Johansson je zavrnila. Nekaj mesecev je bilo vse tiho, nato pa je dva dni pred izidom Sky igralka dobila še en klic. Altman jo je prosil, da premisli.

Vztrajala je pri zavrnitvi, vendar je dva dni pozneje luč sveta vseeno ugledala Sky, ki zveni povsem enako. Johansson je podjetje obtožila, da je proti njeni volji ukradlo njen glas. Odzval se je tudi OpenAI, ki je očitke odločno zavrnil. Dejali so, da so za Sky najeli glasovno igralko. To so storili za vseh pet glasov, "po naključju" pa je eden zelo podoben kot Scarlett Johansson.

Iz uvidevnosti so ga nato odstranili, je še dejal Altman. Ali je to uvidevnost ali pa so ugotovili, da so šli korak predaleč, lahko presodi vsak sam. Precedens je nevaren.

Odziv podjetja