Objavljeno: 14.3.2025 07:00

Savdijci za razvijalca Pokémon Go odšteli 3,5 milijarde dolarjev

Državni investicijski sklad iz Savdske Arabije (PIF) bo za 3,5 milijarde dolarjev prevzel oddelek za igre v podjetju Niantic, za katerega večina še ni slišala. Skorajda vsi pa smo slišali za njihov najbolj znan izdelek, igro Pokémon Go. Desetletje stara igra je še vedno med najbolj donosnimi, trenutno ima vsak mesec okrog 30 milijonov igralcev .

Savdska Arabija se v zadnjem času trudi vzpostaviti in razviti lastno industrijo računalniških iger, za kar so zapravili milijarde. Najnovejši prevzem bo igralni del Niantica pripojil k podjetju Scopely Inc, ki ga je PIF-ov podružnica Savvy Games Group leta 2023 kupila za 4,9 milijarde dolarjev.

Scopely je na primer izdal priljubljeno igro Monopoly Go, ki ima več kot 50 milijonov igralcev in je prinesla že dobre tri milijarde dolarjev prihodkov. Scopely ima tudi pomembne deleže v Nintendu, Electronic Artsu in Take-Two Interactivu. Kako bodo spremenili Pokémon Go, bo zanimivo videti. Ed Wu, ki je v Nianticu vodil razvoj te igre, je diplomatsko dejal, da igra zagotovo ne bo ostala enaka, ker se je konstantno izboljševala.