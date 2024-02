Objavljeno: 6.2.2024 07:00

Satya Nadella je v 10 letih oživil Microsoft

Pred desetimi leti je krmilo podjetja Microsoft prevzel Satya Nadella, ki je takoj stopil pred težko nalogo. V 14 letih vladavine Steva Ballmerja je podjetje postalo povprečno, delnica je izgubila 30 odstotkov, Google je prednjačil na področju oglaševanja in mobilnih tehnologij, o družbenih medijih Microsoft ni vedel nič. Obeti so bili klavrni.

Desetletje pozneje je Microsoft največje podjetje na ameriški borzi, ki je vredno 10-krat toliko kot leta 2014. Nadelli vsi priznavajo, da je uspel spremeniti miselnost v podjetju in ga s tem popeljati med vodilne. Danes se zdi logično, da bo Microsoft v prihodnosti vodilni na področju umetne inteligence. Tudi zato Nadello marsikdo označuje kot GOAT med izvršnimi direktorji – greatest of all times.

A ni samoumevno, da bo šlo le navzgor. Po dobrih dveh desetletjih so regulatorji spet začeli gledati Microsoftu pod prste, ali ima preveliko tržno moč. Lani so odpustili 10.000 zaposlenih, letos še 1900. Če bo podjetje uspelo dobro krmariti še naprej, bo prihodnost svetla. Dosedanje investicije v LinkedIn, Mojang (Minecraft), Nuance, OpenAI in podobno so bile dobre. Nokia je bila katastrofa. Slednjo je "zakrivil" Balmer.