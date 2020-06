»Satelitski internet« Starlink bo morda delujoč še letos

Podjetje SpaceX, ki je na mednarodno vesoljsko postajo ravnokar pripeljalo prve osebe, približno vsakih 14 dni v zemeljsko orbito prepelje tudi novih 60 satelitov. Skupaj jih je tam že 480 (nekateri so eksperimentalni), do konca leta naj bi jih bilo okoli 800. To naj bi bilo dovolj, da bi Muskovo podjetje morda že začelo ponujati globalni internet. Vendar obstaja težava, ki je še niso rešili – sprejemni terminali, ki bodo na strani uporabnikov.

Elon Musk se zaveda, da so zaenkrat še vse komercialne konstelacije satelitov propadle (One Web, Iridium…), med drugim tudi zaradi visoke cene za uporabnike. Starlink bi moral biti dovolj poceni, da bi si ga lahko privoščili uporabniki »sredi ničesar«, tisti, ki nimajo dostopa do običajnih optičnih, bakrenih ali mobilnih komunikacij. Poceni bi torej moral biti tudi sprejemni terminal, nekakšen »NLP na palici«, kot ga je pred časom imenoval Musk. Stati bi moral okoli 200 dolarjev (delilo si ga bo več uporabnikov), trenutno pa je predvidena cena takih terminalov še vedno koli 2000 dolarjev. Sprejemnik namreč ni običajna antena, ampak kompleksen del elektronike/mehanike, ki bo moral neprestano vzdrževati natančno usmerjenost do satelitov, ki bodo nad našimi glavami potovali relativno hitro (ne gre za geostacionarno floto). Poleg tega bo sprejemnik moral biti na prostem, torej na voljo naravi (dež, sneg, veter) in zdržati vsaj pet let. Servisiranje bolj ali manj ne pride v poštev, saj bodo sprejemniki največkrat nameščeni tam, kjer ni nobene infrastrukture.

Maja 2019 je Musk dejal, da bi za osnovni sistem delovanja potrebovali 400 delujočih satelitov (ki si bodo internetni promet seveda »podajali« tudi med seboj), za dovoljšno pokritost pa naj bi jih bilo dovolj 800. Za to, da bi bil sistem ekonomsko profitabilen, bi jih potrebovali 1000. Karkoli več, bi bilo po Muskovih besedah odlično, saj bi to pomenilo, da potreba po njihovih storitvah raste in da morajo z dodatnimi sateliti zagotoviti dodatno pasovno širino. Z morebiti deset tisoči satelitov bi lahko bil posel z globalnim internetom vreden preko 50 milijard dolarjev letno, pravi Musk.

Business Insider