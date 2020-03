Satelitskega interneta OneWeb ne bo

V vrsti podjetij, ki skušaj čim prej v nizko orbito poslati svoje satelite za satelitski internet, je bilo do tega tedna še podjetje OneWeb. Britansko podjetje je načrtovalo postavitev omrežja z dobrimi 600 sateliti, ki bo omogočali hiter in odziven dostop do interneta od koderkoli. Zdaj odhaja v prisilno poravnavo.

Zaradi neuspeha pri iskanju svežega denarja, kar pripisujejo tudi koronavirusu, je OneWeb pred newyorškim sodiščem zaprosil za zaščito Chapter 11 (reorganizacija), kar je približno podobno našim prisilnim poravnavam. Največji investitor Softbank namreč ni bil več pripravljen zagotoviti svežega kapitala, novih investitorjev pa niso uspeli pravočasno prepričati v vstop v podjetje. Z epidemijo je gospodarstvo zamrlo, zato je OneWebu zmanjkalo denarja.

OneWeb je bil na svoji poti že precej daleč, saj je v orbiti krožilo 74 satelitov, na Zemlji pa so že postavljali polovico potrebnih postaj. To pomeni, da lahko sedaj OneWeb bodisi kupi kakšno drugo podjetje, dobi odpis dolgov, njihovo konverzijo ali kako drugače rešijo obstoječe premoženje. Facebook, SpaceX in Telesat medtem intenzivno gradijo svoje konstelacije.