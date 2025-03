Objavljeno: 6.3.2025 08:00

Sateliti Starlink ob vrnitvi na Zemljo ne zgorijo popolnoma

SpaceX je kljub prejšnjim zagotovilom podjetja priznal, da nekateri njihovi sateliti Starlink ob vrnitvi v Zemljino atmosfero ne zgorijo v celoti.

Podjetje se trenutno ukvarja z umikom iz orbite več sto starejših satelitov Starlink, ki so bili zasnovani za delovanje približno pet let. Ob vrnitvi satelitov nazaj na Zemljo lahko pri vstopu v atmosfero drobni ostanki preživijo in padejo na tla, vendar SpaceX vztraja, da ti fragmenti ne predstavljajo nevarnosti za ljudi. Po podatkih podjetja je možnost, da satelitski ostanki povzročijo smrtno žrtev, manjša od 1 proti 100 milijonom.

Najnovejše V2 mini satelite so zasnovali tako, da bi morali popolnoma zgoreti, vendar SpaceX ocenjuje, da lahko do 5 % mase satelita preživi vstop v atmosfero. Največji delež (približno 90 %) predstavljajo silicijeve celice iz sončnih panelov, ki se zaradi visoke tališčne točke in nizkega balističnega koeficienta lahko spremenijo v izjemno majhne delce. Večji kosi preživijo vrnitev zgolj v redkih primerih. Lani je na kmetijskem zemljišču v Kanadi padel 2,5-kilogramski kos aluminija, ki je pripadal satelitu Starlink. Del naj bi zgorel v atmosferi, a ni.

Podjetje je že uspešno vrnilo 865 satelitov, trenutno pa jih namerava iz orbite odstraniti še 329. Čeprav se pojavljajo skrbi glede padca vesoljskih ostankov na naseljena območja, SpaceX trdi, da satelite praviloma usmerja k uničenju nad odprtim oceanom. SpaceX trenutno upravlja več kot 7.000 satelitov in načrtuje izstrelitev še tisočih. Njihova rast pomeni izboljšanje internetne storitve Starlink, a tudi več pomislekov glede okoljskega vpliva in vesoljskih odpadkov.

Pxb3KtNwuBg