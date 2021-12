Objavljeno: 28.12.2021 11:19

Sateliti SpaceX bi se skoraj zaleteli v kitajsko vesoljsko postajo

Kitajska se je pritožila vesoljski agenciji združenih narodov, saj se je morala njihova vesoljska postaja letos že dvakrat izogniti satelitom podjetja SpaceX.

Sateliti Starlink, teh je v orbiti okoli zemlje že 1.900, so namenjeni izgradnji telekomunikacijskega omrežja. Starlink Internet Services je sicer divizija podjetja SpaceX, katere lastnik je Elon Musk. Ta je včeraj dobil kar nekaj negativnih komentarjev s strani kitajskih uporabnikov družabnih omrežij. Okoli zemlje je čez 30.000 satelitov in drugih predmetov, znanstveniki že dlje časa opozarjajo vlade večjih držav, da bi morali deliti podatke o teh predmetih v izogib morebitnim nesrečam.

Kitajska sicer pripravlja vesoljsko postajo, ki naj bi bila končana konec prihodnjega leta. Aprila so v orbito poslali največjega od treh modulov. Tudi ameriška NASA se je že morala prilagoditi predmetom v zemeljski orbiti, nazadnje so proti koncu novembra v zadnjem trenutku odpovedali vesoljski pohod astronavta.

SpaceX naj bi v okviru programa Starlink v orbito izstrelil čez 40.000 satelitov, s katerimi bodo ponudili dostop do spleta po celem svetu. Trenutno ponujajo storitev že v 21 državah. Sateliti so v nizki orbiti, kjer je sicer največja gneča, trenutni sateliti so v orbiti 550 kilometrov od površja zemlje. Kasneje naj bi to sicer razširili od 340 pa do 1200 km.