SAP širi ponudbo podatkovne analize in umetne inteligence

SAP je predstavil nadgradnjo dosedanjih orodij za področje poslovne analitike, kjer vse večjo vlogo dobiva njihov asistent z umetno inteligenco imenovan Joule.

SAP še naprej širi zmogljivosti platforme podatkovnega skladišča SAP Datasphere in sistema SAP Analytics Cloud ter razkriva nove dodatke in integracije, ki prinašajo generativno umetno inteligenco, upravljanje podatkov in zmogljivosti grafov znanja (knowledge graph) v ponudbo podatkovne analitike podjetja.

Podatki so eno najpomembnejših sredstev, ki jih podjetja danes imajo za doseganje boljših rezultatov, a je na tem področju uporabe še veliko prostora za izboljšave. Ob upoštevanju vloge, ki jo imajo podatki pri pobudah za digitalno preobrazbo, je preoblikovanje podatkov verjetno najpomembnejša prednostna naloga za veliko podjetij.

V ta namen je SAP predstavil Datasphere Knowledge Graph, ki prinaša novo zmogljivost modeliranja podatkov na poslovni platformi Datasphere, poleg obstoječih funkcionalnosti relacijskega in analitičnega modeliranja. Novo orodje omogoča odkrivanje in vpoglede vzorcev v podatkih. S tem lahko tako tehnični in poslovni uporabniki bolje razumejo relacije med podatki, njihovimi metapodatki in poslovnimi procesi ter izboljšajo učinkovitost sistemov strojnega učenja in velikih jezikovnih modelov.

SAP je sočasno tudi integriral svojega kopilota Joule v analitično platformo SAP Analytics Cloud za pomoč pri avtomatizaciji ustvarjanja poročil, nadzornih plošč, načrtov in drugih analitičnih rezultatov. Uporabnikom, ki imajo strokovno znanje na področju poslovanja, ne pa tudi globokih analitičnih veščin, olajša ustvarjanje analitičnih vpogledov iz podatkov z uporabo izkušnje, ki je podobna klepetu s podatki.

Nova zmožnost v oblaku SAP Analytics Cloud, imenovana kompas, omogoča poslovnim uporabnikom, da izvajajo zapletene simulacije, denimo Monte Carlo, ki temeljijo na podatkih, z uporabo pogovornega vmesnika za ovrednotenje rezultatov za potrebe načrtovanja in analitike. Z novim orodjem lahko uporabniki izvajajo simulacije s številnimi spremenljivkami, da dosežejo različne napovedne rezultate.

Nove zmogljivosti v SAP Datasphere in SAP Analytics Cloud obenem ponujajo priložnosti za partnerje, ki sodelujejo s strankami pri projektih preoblikovanja podatkov v okoljih SAP. To še posebej velja za ponudnike rešitev, ki so specializirani za preoblikovanje postopkov finančnega načrtovanja, proračuna in simulacije.