SAP napovedal vlaganje 20 milijard € v evropski suvereni oblačni ekosistem
Nemški programski velikan SAP bo v naslednjih desetih letih vložil 20 milijard evrov v širitev svoje ponudbe "suverenega oblaka" v Evropi, kot alternativno rešitev ameriškim hiperskalerjem in v odziv na naraščajoče zahteve po skladnosti in varnosti.
SAP svojim evropskim strankam ponuja tri modele za zagotavljanje digitalne suverenosti. Prvi je SAP Cloud Infrastructure, infrastruktura kot storitev (IaaS), zasnovana z odprtokodnimi tehnologijami, pri čemer so vsi podatki shranjeni znotraj EU, kar zagotavlja skladnost z GDPR in ukrepi EU AI Act.
Drugi model je SAP Sovereign Cloud On‑Site, kjer SAP upravlja infrastrukturo neposredno v podatkovnih centrih stranke ali pri njenih izbranih lokacijah, s čimer zagotavlja najvišjo raven varstva podatkov, operativne zanesljivosti, tehnične nadzora in pravne suverenosti. Tretja možnost je Delos Cloud, namenjena predvsem Nemčiji in prilagojena specifičnim državnim zahtevam po suverenosti.
SAP s to investicijo poudarja, da želi evropskim organizacijam ponuditi zmogljivosti oblaka in umetne inteligence v suverenem okolju, hkrati pa krepi digitalno odpornost Evrope. Poteza družbe SAP je doslej najbolj odločen korak k uporabi evropskih zmogljivosti in po evropskih zakonih, odkar so se začeli spori zaradi vpliva ameriške politike na oblačne storitve in možnost pravnih posegov v škodo evropskih podjetij.
Resnici na ljubo podobne storitve v oblaku, s podatkovnimi centri na teritoriju EU in skladne z EU zakonodajo pospešeno ponujajo tudi veliki ponudniki, kot so AWS, Azure, Google Cloud in Oracle. Toda preteklo vmešavanje ameriške politike, občasno nespoštovanje evropskih zahtev s strani teh istih ponudnikov, pogosto pa tudi spreminjanje pogojev v škodo stranke je med evropska podjetja vnesla nezaupanje v storitve, za katerimi stoji (pretežno) ameriško lastništvo.
To je še posebej opazno v javnem sektorju, ki vse bolj posega po storitvah, ki jim omogoča suverenost nad lastnimi podatki, digitaliziranimi procesi in pogoji uporabe oblačnih storitev.
Komentarji
genlan | 8.9.2025 | 07:34
Spoštovani! Želel bi podati le kratek komentar na vaš odstavek o ponudnikih iz ZDA: Čeprav ameriški ponudniki (AWS, Azure, Google Cloud, Oracle) danes oglašujejo hranjenje podatkov na teritoriju EU in skladnost z GDPR, imajo pri tem strukturno omejitev: CLOUD Act (18 U.S.C. § 2713) od njih zahteva, da ameriškim organom omogočijo dostop do podatkov “regardless of whether such … information is located within or outside of the United States”. To pomeni, da skladnosti z evropskimi zahtevami za suverenost podatkov v resnici ne morejo zagotoviti, saj ameriška zakonodaja vedno prevlada nad lokalnimi pogoji. To pa je eden glavnih razlogov krepitve nezaupanja v oblačne storitve pod (pretežno) ameriškim lastništvom. S spoštovanjem, Sebastijan Šef