Objavljeno: 8.9.2025 07:00 | Teme: SAP, EU, oblak, suverenost IT

SAP napovedal vlaganje 20 milijard € v evropski suvereni oblačni ekosistem

Nemški programski velikan SAP bo v naslednjih desetih letih vložil 20 milijard evrov v širitev svoje ponudbe "suverenega oblaka" v Evropi, kot alternativno rešitev ameriškim hiperskalerjem in v odziv na naraščajoče zahteve po skladnosti in varnosti.

SAP svojim evropskim strankam ponuja tri modele za zagotavljanje digitalne suverenosti. Prvi je SAP Cloud Infrastructure, infrastruktura kot storitev (IaaS), zasnovana z odprtokodnimi tehnologijami, pri čemer so vsi podatki shranjeni znotraj EU, kar zagotavlja skladnost z GDPR in ukrepi EU AI Act.

Drugi model je SAP Sovereign Cloud On‑Site, kjer SAP upravlja infrastrukturo neposredno v podatkovnih centrih stranke ali pri njenih izbranih lokacijah, s čimer zagotavlja najvišjo raven varstva podatkov, operativne zanesljivosti, tehnične nadzora in pravne suverenosti. Tretja možnost je Delos Cloud, namenjena predvsem Nemčiji in prilagojena specifičnim državnim zahtevam po suverenosti.

SAP s to investicijo poudarja, da želi evropskim organizacijam ponuditi zmogljivosti oblaka in umetne inteligence v suverenem okolju, hkrati pa krepi digitalno odpornost Evrope. Poteza družbe SAP je doslej najbolj odločen korak k uporabi evropskih zmogljivosti in po evropskih zakonih, odkar so se začeli spori zaradi vpliva ameriške politike na oblačne storitve in možnost pravnih posegov v škodo evropskih podjetij.

Resnici na ljubo podobne storitve v oblaku, s podatkovnimi centri na teritoriju EU in skladne z EU zakonodajo pospešeno ponujajo tudi veliki ponudniki, kot so AWS, Azure, Google Cloud in Oracle. Toda preteklo vmešavanje ameriške politike, občasno nespoštovanje evropskih zahtev s strani teh istih ponudnikov, pogosto pa tudi spreminjanje pogojev v škodo stranke je med evropska podjetja vnesla nezaupanje v storitve, za katerimi stoji (pretežno) ameriško lastništvo.

To je še posebej opazno v javnem sektorju, ki vse bolj posega po storitvah, ki jim omogoča suverenost nad lastnimi podatki, digitaliziranimi procesi in pogoji uporabe oblačnih storitev.

Komentarji

genlan | 8.9.2025 | 07:34

Spoštovani! Želel bi podati le kratek komentar na vaš odstavek o ponudnikih iz ZDA: Čeprav ameriški ponudniki (AWS, Azure, Google Cloud, Oracle) danes oglašujejo hranjenje podatkov na teritoriju EU in skladnost z GDPR, imajo pri tem strukturno omejitev: CLOUD Act (18 U.S.C. § 2713) od njih zahteva, da ameriškim organom omogočijo dostop do podatkov “regardless of whether such … information is located within or outside of the United States”. To pomeni, da skladnosti z evropskimi zahtevami za suverenost podatkov v resnici ne morejo zagotoviti, saj ameriška zakonodaja vedno prevlada nad lokalnimi pogoji. To pa je eden glavnih razlogov krepitve nezaupanja v oblačne storitve pod (pretežno) ameriškim lastništvom. S spoštovanjem, Sebastijan Šef

Arhiv

Najnovejša številka revije

September 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
September 2025

Uvodnik
Nemci ne znajo več

Mnenja
Kratka, a električna romanca Pro et contra - samodejna vožnja, lidar ali kamere?

Nove tehnologije
Tri leta pozneje Verjeli ali ne

Fokus
Ni podpore, ni panike

Dosje
Britanci hočejo naše osebne izkaznice, Evropa pa telefone Imec – evropski tehnični silak Je umetna inteligenca (UI) res bolj priljubljena od sovrstnikov? Pretečeni certifikati za zagon računalnika

Monitor Pro
Kje pa vas UI žuli? Preobrazba učenja v 21. stoletju Umetna inteligenca postaja hrbtenica poslovanja

Na zvezi
Le kaj bi lahko šlo narobe?

Zgodovina
Najbolj uničujoči računalniški virusi vseh časov Zgodba ljudi, ki so za vedno spremenili glasbo

Odprta scena
Intervju - Anže Vodovnik, Google

Telefoni
Končno prava Samsungova preklopnika

Preizkusi
Slovenska riba babilonka Televizijska revolucija, mar res?

Nasveti
Kovinski splet

Mobilno
Androidni kompas Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Ribarjenje s telefonom iPhone

