SAP napovedal vlaganje 20 milijard € v evropski suvereni oblačni ekosistem

Nemški programski velikan SAP bo v naslednjih desetih letih vložil 20 milijard evrov v širitev svoje ponudbe "suverenega oblaka" v Evropi, kot alternativno rešitev ameriškim hiperskalerjem in v odziv na naraščajoče zahteve po skladnosti in varnosti.

SAP svojim evropskim strankam ponuja tri modele za zagotavljanje digitalne suverenosti. Prvi je SAP Cloud Infrastructure, infrastruktura kot storitev (IaaS), zasnovana z odprtokodnimi tehnologijami, pri čemer so vsi podatki shranjeni znotraj EU, kar zagotavlja skladnost z GDPR in ukrepi EU AI Act.

Drugi model je SAP Sovereign Cloud On‑Site, kjer SAP upravlja infrastrukturo neposredno v podatkovnih centrih stranke ali pri njenih izbranih lokacijah, s čimer zagotavlja najvišjo raven varstva podatkov, operativne zanesljivosti, tehnične nadzora in pravne suverenosti. Tretja možnost je Delos Cloud, namenjena predvsem Nemčiji in prilagojena specifičnim državnim zahtevam po suverenosti.

SAP s to investicijo poudarja, da želi evropskim organizacijam ponuditi zmogljivosti oblaka in umetne inteligence v suverenem okolju, hkrati pa krepi digitalno odpornost Evrope. Poteza družbe SAP je doslej najbolj odločen korak k uporabi evropskih zmogljivosti in po evropskih zakonih, odkar so se začeli spori zaradi vpliva ameriške politike na oblačne storitve in možnost pravnih posegov v škodo evropskih podjetij.

Resnici na ljubo podobne storitve v oblaku, s podatkovnimi centri na teritoriju EU in skladne z EU zakonodajo pospešeno ponujajo tudi veliki ponudniki, kot so AWS, Azure, Google Cloud in Oracle. Toda preteklo vmešavanje ameriške politike, občasno nespoštovanje evropskih zahtev s strani teh istih ponudnikov, pogosto pa tudi spreminjanje pogojev v škodo stranke je med evropska podjetja vnesla nezaupanje v storitve, za katerimi stoji (pretežno) ameriško lastništvo.

To je še posebej opazno v javnem sektorju, ki vse bolj posega po storitvah, ki jim omogoča suverenost nad lastnimi podatki, digitaliziranimi procesi in pogoji uporabe oblačnih storitev.