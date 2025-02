SAP Joule pomaga prodajanim oddelkom

SAP je nedavno predstavil Joule, naprednega AI sopotnika, ki je v najnovejši različici integriran tudi v oblačno storitev SAP Sales Cloud, namenjen optimizaciji prodajnih procesov. Joule v tej vlogi lepo prikazuje, kako lahko umetna inteligenca vgrajena v poslovne informacijske rešitve pomaga uporabnikom, na primer prodajnim predstavnikom, ki jim omogoča učinkovitejše upravljanje časa in povečanje uspešnosti pri prodaji.

Ena ključnih prednosti Joula je avtomatizacija administrativnih nalog. Sposoben je posodabljati termine in dodajati zapiske iz nedavnih prodajnih interakcij s strankami, kar zmanjšuje čas, porabljen za administracijo, in povečuje čas, namenjen prodaji.

Poleg tega Joule dostopa do poslovnih podatkov iz različnih SAP sistemov in modulov, kot je SAP S/4HANA Cloud, ter zagotavlja ključne informacije za prihajajoče sestanke ali vpoglede v račune in potencialne stranke med klici. To prodajnim predstavnikom omogoča, da imajo na voljo prave informacije ob pravem času, kar izboljšuje njihovo verodostojnost in krepi zaupanje pri vsaki interakciji.

Joule omogoča tudi enostavno posodabljanje poslov, saj lahko predstavniki z njegovo pomočjo hitro posodobijo podatke o potencialnih strankah, priložnostih ali ponudbah. To prispeva k natančnejšim napovedim in zmanjšuje trenja v prodajnem procesu, kar vodjem prodaje zagotavlja večje zaupanje v napovedi.