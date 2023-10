SAP ima svojega pomočnika z umetno inteligenco z imenom Joule

Podjetje SAP je predstavilo pomočnika Joule, programskega kopilota na temelju generativne umetne inteligence, ki bo mnenju predstavnikov v prihodnosti močno spremenil način poslovanja in delovanja poslovnih informacijskih sistemov.

Joule bo vdelan v domala vse aplikacije SAP, od rešitev za kadrovske službe do financ, dobavne verige, nabave in uporabniške izkušnje, pa tudi v platformo SAP Business Technology. Joule spreminja uporabniško izkušnjo uporabe rešitev SAP, saj uporabniki preprosto postavijo vprašanje ali oblikujejo težavo v naravnem jeziku in prejmejo odgovore, pridobljene iz poslovnih podatkov v portfelju rešitev SAP in virov tretjih oseb, pri čemer ohranjajo kontekst.

SAP načrtuje, da bo Joule bo postopoma zagotavljal čedalje več scenarijev za lažjo in hitrejšo uporabo rešitev SAP in vpogled v tam hranjene poslovne informacije. Predstavljamo si lahko denimo uporabnika v proizvodnem podjetju, ki zaprosi kopilota Joule za pomoč pri boljšem razumevanju uspešnosti prodaje. Joule lahko prepozna regije, ki niso uspešne, se poveže z drugimi viri podatkov, ki lahko razkrijejo težavo v dobavni verigi, in se samodejno poveže s podsistemi dobavne verige, da ponudi morebitne ukrepe. V kadrovski službi bo, kot drugi primer, pomagal pripraviti nepristranske opise delovnih mest in ustvariti ustrezna vprašanja za razgovor s kandidati.

SAP je mnenja, da bo generativna umetna inteligenca sčasoma postala del vsakdanjega življenja in dela, zato so si vzeli nekaj več časa za pripravo uporabnih scenarijev rabe v poslovnem okolju. Joule bo kmalu na voljo z rešitvami SAP SuccessFactors in v spletni rešitvi SAP Start, v začetku naslednjega leta pa tudi v osrednji rešitvi SAP S/4HANA Cloud. Sledila bo uporaba v rešitvah SAP Customer Experience in SAP Ariba.