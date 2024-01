Sankcije neuspešne, Huawei s skoraj stotimi milijardami prihodkov

Kitajski tehnološki velikan Huawei je razkril, da mu je prodaja v letu 2023 prinesla skoraj 100 milijard ameriških dolarjev prihodkov, kar predstavlja 9-odstotno povečanje glede na lani.

Sankcije ZDA in tekmeci pri metanju polen pod noge kitajskega velikana niso uspešni. Čeprav so njegovi prihodki še vedno petino nižji od vrhunca v letu 2020, je jasno, da je Huawei spet na poti rasti. Huawei se je znašel na tnalu vsled napetosti med Kitajsko in ZDA, Washington pa ga je obtožil tesnih vezi s kitajsko vojsko in vlado.

Leta 2019 je administracija predsednika Trumpa proti kitajskemu podjetju uvedla sankcije, ki so telekomunikacijskemu podjetju med drugim prepovedale dostop do napredne zahodne opreme za izdelavo čipov. Letos je Huawei izdal pametni telefon Mate 60 Pro in svetu dokazal, da je sposoben razviti lastno napredno tehnologijo čipov. Telefon, ki so ga predstavili isti teden, ko je ameriški minister za trgovino obiskal Kitajsko in nekaj tednov pred Applovim telefonom iPhone 15, je v prvem mesecu prepričal poldrugi milijon kupcev, kar je dvakrat več kot prejšnji model podjetja. Na Kitajskem Mate 60 Pro velja kot domača alternativa ameriškim pametnim telefonom najvišjega razreda. Po njegovi zaslugi in s pomočjo prizadevanj kitajske vlade, da zmanjša vpliv zahodne tehnologije v državi, je Apple na Kitajskem prodal 6 odstotkov manj naprav, kot v enakem obdobju lani.

Kljub uspešnemu letu je se v podjetju Huawei zavedajo, da so pred njimi resni izzivi, geopolitične in ekonomske negotovosti, tehnološke omejitve ter trgovinske ovire. Huawei načrtuje širitev naložb v nastajajoče tehnologije, kot je umetna inteligenca, in krepitev poslovnih operacij.