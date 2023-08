SanDiskovi SSD-ji množično odpovedujejo

Da je nekaj narobe s SanDiskovimi SSD-ji, na internetu beremo že od maja. Število odpovedi je bistveno večje od vseh drugih znamk, po večmesečnem molku podjetja pa so sedaj v ZDA že vložene prve kolektivne tožbe. Ker so problematični SSD-ji še vedno naprodaj, velja previdnost pri nakupu.

Začelo se je maja, ko so lastniki SanDiskovih SSD-jev ugotavljali, da jim ti včasih nepovratno pobrišejo vse podatke, SSD pa se predstavi kot neformatiran. SanDisk, ki je v lasti Western Digitala, je izdal popravek firmwara, ki bi bil moral težave odpraviti. A to ni odpravilo težav. Pojavljalo se je čedalje več zgodb o popolni izgubi podatkov na SSD-jih, ki so merili od 1 do 4 TB.

Celo nadomestni SSD-ji z nadgrajenim firmwarom, ki jih je SanDisk poslal oškodovancem, so imeli enake težave. Številni tehnološki portali so šli tako daleč, da so vsem kupcem odsvetovali SanDiskove SSD-je. To je res skrajen korak, a ko podatke izgubljajo celo uredniki ArsTechnice in The Vergea, kaj drugega ni možno storiti.

Ni nepričakovani, da je naslednji korak kolektivna tožba. V ZDA sta vloženi dve, in sicer ena za 2 TB Extreme ter druga za 500 GB in 1 TB Extreme in My Passport (za katera WD sploh ni potrdil, da sta prizadeta). Western Digital je potrdil, da so ranljivi vsaj naslednji modeli: SanDisk Extreme Portable 4TB (SDSSDE61-4T00), SanDisk Extreme Pro Portable 4TB (SDSSDE81-4T00), SanDisk Extreme Pro Portable 2TB (SDSSDE81-2T00), SanDisk Extreme Pro Portable 1TB (SDSSDE81-1T00) in Western Digital My Passport 4TB (WDBAGF0040BGY).

Dokler se situacija ne razjasni, tudi mi odsvetujemo uporabo SanDiskovih SSD-jev.