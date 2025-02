Objavljeno: 3.2.2025 05:00

Samsungove slušalke bodo Bluetooth zamenjale z UWB

Brezžične slušalke dandanes brez izjeme uporabljajo Bluetooth, a Samsung želi to spremeniti. V prihodnjih modelih bi lahko namesto tega uporabil tehnologijo UWB. Za zdaj je zamisel le patentirana, do praktične izvedbe pa nas loči še nekaj časa.

UWB (Ultra Wideband) deluje podobno kot Bluetooth, a ne enako. Uporablja lahko frekvence med 3,1 in 10,6 GHz, natančna okna pa so odvisna od posamezne države. UWB uporabljajo na primer Applovi sledilniki AirTag, saj omogoča boljše pozicioniranje v prostoru. Za prenos podatkov do slušalk pa se doslej še ni uporabljal.

Sodeč po patentu, bi bila uporaba UWB bolj praktična. Hitrost prenosa podatkov bi dosegala 20 Mb/s, zakasnitve bi bile nižje. S tolikšno hitrostjo pa bi že lahko prenašala zvok bistveno višje kvalitete, kot to zmore Bluetooth.

Seveda pa morajo najprej telefoni množično podpreti UWB. Samsungov Galaxy S25 ga na primer še nima. Dokler se UWB ne razširi, bo uporaben le za lastnike najdražjih modelov (iPhone 11 in novejši, Pixel 6 Pro in novejši, Galaxy S20 Plus/Ultra in novejši itd.).