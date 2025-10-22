Objavljeno: 22.10.2025 10:00

Samsungova nova očala za navidezno resničnost

Samsung je v sodelovanju z Googlom predstavil prvi večji izziv Applovemu Vision Pro - očala navidezne in obogatene resničnosti Galaxy XR.

Očala, ki so na trg prišla 21. oktobra in stanejo 1800 ameriških dolarjev nam omogočajo izvajanje aplikacij na navidezno ogromnem zaslonu, pregledovanje 3D-vsebine ter s pomočjo umetne inteligence, vključene v digitalnega asistenta Gemini, pridobivanje odgovorov na vprašanja neposredno med uporabo. Gemini prepozna, kaj gledamo, in ponudi kontekstualne odgovore, kot so informacije o lokacijah v Google Maps ali celo možnost rezervacije letalskih vozovnic.

Napravo je moč upravljati z gibi rok, govorom ali prek vgrajenega gumba in sledilne ploščice. Naprava se osredotoča na produktivnost in zabavo, a njen največji adut je poglobljena integracija umetne inteligence, ki ponuja novo raven interaktivnosti in intuitivnosti. Čeprav so očala lažja kot večina konkurenčnih naprav, ostajajo precej težja od običajnih očal, kar sproža vprašanja o dolgotrajni udobnosti. Kljub nižji ceni v primerjavi z Applovo napravo Vision Pro, je 1800 USD za večino ljudi še vedno prevelik znesek, zato bo za množično uporabo verjetno potreben nadaljnji padec cen.