Samsungov tvit – poslan z iPhone

Objavljeno: 14.1.2021 10:28

Ameriško predstavništvo korejskega Samsunga je na Twitterju objavilo promocijsko sporočilo, očitno poslano iz Applovega iPhona.

Promovirajo prihajajoči dogodek Samsung Unpacked, kjer bodo med drugim predstavili tudi nove naprave Galaxy S21. Sicer bi si predstavljali, da bi predstavniki to počeli s Samsungovimi telefoni, možno, da je tvit objavil kdo iz kakega zunanjega podjetja za odnose z javnostjo. V preteklosti se je že dogajalo, predvsem so kakšni vplivneži (»influencerji«) propagirali telefone Android, a to očitno počeli neposredno iz svojih iPhonov.

Samsung Unpacked bo sicer danes (14.1) ob štirih popoldne po našem času. Prenos bo v živo, Samsung pa je pred kratkim objavil tudi kratek predstavitveni filmček:

o3rodmgjBV8