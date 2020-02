Samsungov preklopni Galaxy Flip Z in Galaxy S20 tik pred predstavitvijo

V oglasnem bloku med podelitvijo letošnjih Oscarjev je Samsung prikazal svoj novi preklopni telefon, ki mu bo najverjetneje ime Galaxy Flip Z. Na jutrišnjem dogodku Unpacked, ki se bo zgodil v San Franciscu, lahko torej pričakujemo nove telefone iz serije Galaxy S20 in preklopni Flip Z.

Kot kažejo dosedanje govorice, ki krožijo po internetu, bo serija Galaxy S20 (ime S11 je Samsung preskočil, podobno, kot je na desetice že pred časom preskočil Huawei) sestavljena iz modelov S20, S20+ in S20 Ultra. Ključna novost naj bi se skrivala v najmočnejšem modelu Ultra, ki naj bi imel novo Samsungovo fotografsko tipalo z ločljivostjo 108 megapik in optični zum, ki naj bi konkuriral Huaweievemu s povečavo 5×. Seveda naj bi bili telefoni tudi procesorsko močnejši, vendar tega danes v resnici ne zanima več nikogar, saj so telefoni vsi po vrsti že »dovolj« hitri.

Zelo verjetno bo več zanimanja požel novi preklopni telefon Flip Z, ki bo direktni konkurent Motorolinemu modelu Razr. To bo drugi telefon z zložljivim/upogljivim zaslonom OLED, ki ga je izdelal Samsung, po modelu Fold. Za razliko od slednjega, ki se iz dokaj debelušnega in nerodnega telefona spremeni v manjšo tablico, se bo Flip Z iz pametnega telefona običajne velikosti sestavil v zloženo majhno napravico, ki naj bi veliko lažje sedla v žep. Motorolin model, ki je bil prvi tak telefon, žanje veliko odobravanja javnosti, videli bomo, kako bo uspelo Samsungu. Jutri zvečer bo znanega več.