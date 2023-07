Samsungov novi zložljivi telefon

Samsung je predstavil novo generacijo zložljivih telefonov Galaxy Z Flip5 in Galaxy Z Fold5.

Nova Samsungova zložljiva telefona Galaxy Z Flip5 in Galaxy Z Fold5 bosta kupce skušala prepričati z oblikovanjem, prilagodljivostjo in zmogljivostjo. Izboljšan je prepogibni tečaj, manj občutljiv naj bi bil tudi sam prepogljiv zaslon.

Skoraj štirikrat večji zloženi ekran telefona Galaxy Z Flip5 je bolj prilagodljiv kot pri prejšnji generaciji naprav in ponuja številne gradnike za hiter dostop do informacij in nastavitev ter omogoča, preverjanje obvestil, zgodovine klicev in odgovarjanje na prejeto pošto brez odpiranja telefona. Kar zadeva kamero, omogoča Galaxy Z Flip5 uporabo zadnje kamere za selfije, snemanje fotografij iz različnih kotov in ogled ter urejanje posnetkov v zloženem načinu. Druga orodja za kamero vključujejo stabilizacijo slike Super Steady, funkcijo okvirjanja Auto Framing in izboljšane rešitve s pomočjo umetne inteligence za boljše fotografije v slabih svetlobnih pogojih.

Galaxy Z Fold5 se ponaša z velikim zaslonom in vzdržljivo baterijo in vključuje izboljšano pisalo S Pen Fold Edition, ki izboljša izkušnjo pisanja. Napredne funkcije za produktivnost vključujejo izboljšano opravilno vrstico za hitro preklapljanje med aplikacijami, funkcijo vlečenja in spuščanja z dvema rokama ter skrito pojavno okno za večopravilnost pri gledanju video vsebin in komunikaciji.

Galaxy Z Fold5 ima 19,3 cm (7,6 palcev) velik osrednji zaslon s 30 odstotkov večjo svetlostjo od predhodnika. Poganja ga procesor Snapdragon 8 Gen 2, ki izboljša igralno izkušnjo s poudarkom na grafiki in dinamičnih večigralskih funkcijah. Hladilni sistem naprave s pametnim odvajanjem toplote menda zagotavlja optimalno in nemoteno delovanje naprave med dolgimi igralnimi seansami.

Telefona bosta na voljo od 11. avgusta dalje, Galaxy Z Flip5 po priporočeni maloprodajni ceni od 1.199 EUR, Galaxy Z Fold5 pa od 1.899 EUR.