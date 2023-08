Objavljeno: 30.8.2023 09:30

Samsungov nov zunanji televizor večji, svetlejši in seveda dražji

Samsung je predstavil 85-palčni televizor, ki je namenjen gledanju na prostem.

Samsung je že leta 2020 popestril poletne piknike z linijo zunanjih televizorjev Terrace, zdaj pa predstavlja še večjo in svetlejšo različico zanimivega televizorja, 85-palčni Terrace Full Sun, ki nas olajša za osupljivih 20.000 ameriških dolarjev. Za ta denar dobimo zaslon Neo QLED, ki skupaj s funkcijo Direct Sun Protection omogoča gledanje tudi pri neposredni sončni svetlobi. Televizor je odporen proti vodi in prahu in ga je mogoče prek uradne spletne strani naročiti že danes. Tako kot njegovi manjši in cenejši različici, 65 (6.500 USD) ter 75 (9.000 USD).