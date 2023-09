Samsungov največji 8K televizor

Samsung z novo napovedjo 98-palčnega televizorja QN990C Neo QLED 8K nadaljuje s prepričanjem, da je večje boljše.

Novi model se pridružuje leta 2023 predstavljenim televizorjem z diagonalo 65, 75 in 85 palcev serije 8K QN900C Neo QLED. Najnovejši televizor iz serije je bil predstavljen na razstavi CEDIA Expo 2023 skupaj s 4K različico, ki je na voljo v velikostih od 43 do 85 palcev.

98-palčni televizor QN990C Neo QLED 8K uporablja Quantum Mini LED diode za prikaz več kot milijarde barv in z AI tehnologijo izboljša kakovost katerekoli vsebine do 8K kakovosti. Opremljen je tudi z Anti-Glare zaslonom in tehnologijo Ultra Viewing Angle, ki po mnenju Samsunga omogoča ogled vsebin iz kateregakoli kota brez potrebe po senčenju. Televizor ima kovinsko zasnovo iz vseh strani in Slim Fit nosilec za stensko namestitev, ki televizorju daje videz, kot da je neposredno prislonjen na steno. Za dober zvok je novi 98-palčni 8K televizor opremljen z Dolby Atmos in Cinema Object Tracking Sound.

Čeprav cena 98-palčnega 8K televizorja še ni bila razkrita, je pričakovati, da bo blizu znesku 10.000 ameriških dolarjev. Samsung je 65-palčni Neo QLED 8K televizor postavil na 5.000 dolarjev, 75-palčnega na 6.300 dolarjev in 85-palčnega na 8.000 dolarjev. V nasprotju s tem se cene za Neo QLED 4K televizorje začnejo pri 1.200 dolarjih, vendar še vedno ponujajo funkcije kot sta Quantum Mini LED in Dolby Atmos.