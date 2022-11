Objavljeno: 8.11.2022 15:00

Samsungov monitor z osveževanjem 900 Hz!

Na AMDjevi predstavitvi novih grafičnih kartic Radeon je bila prikazana tudi nova različica Samsungovega ukrivljenega monitorja Odyssey, ki zmore osveževanje z doslej nevideno frekvenco 900 Hz. Vendar le v nižjih ločljivostih.

49-palčni široki monitor Odyssey Neo G9 z razmerjem stranic 32:9 zmore ločljivost 7680 × 2160 pik, kar je podobno, kot če bi dva monitorja ločljivosti 4K postavili enega ob drugega. Kar je v resnici nekakšna polovica »pravega« monitorja ločljivosti 8K. Samsung pravi, da monitor v kombinaciji z najnovejšimi grafičnimi karticami Radeon 7000, ki premorejo vmesnik DisplayPort 2.1 zmore osveževanje kar 900 Hz (samo za primer, danes 240 Hz velja za zelo hitro osveževanje, večina današnjih igralnih monitorjev zmore med 144 in 165 Hz).

Vendar teh 900 Hz velja le, če monitor poganjamo v ločljivosti 1440p (2560 × 1440 pik). V ločljivosti 4K (verjetno 3840 × 1080 pik) zmore 480 Hz, v polni ločljivosti pa »le« 165 Hz.

Vseeno je to izreden dosežek, po besedah predstavnikov AMD (katerih kartice to podpirajo, nVidiine, ki premorejo le DisplayPort 1.4, pa ne) pa naj bi na januarskem sejmu CES podobno zmogljive monitorje predstavili tudi Dell, LG, Acer in Asus.

Cena omenjenega Samsunga? Ni znana, najverjetneje pa bo presegla 3000 dolarjev.

PCWorld