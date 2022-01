Samsungov daljinec, ki se polni kar - prek Wi-Fi

Na letošnjem sejmu CES 2022 je Samsung največ zanimanja požel z napravo, za katero bi to najmanj pričakovali. Predstavil je daljinski upravljalnik za televizijo, ki se polni na daljavo. Eco Remote se lahko polni iz brezžičnih valovanj, ki so v okolici zaradi brezžičnega usmerjevalnika za dostop do interneta. Energijo torej krade kar Wi-Fiju.

Zamisel ni nova niti presenetljiva, je pa doslej še nihče ni uporabil v praksi. Elektromagnetna valovanja, ki se širijo skozi prostor, nosijo energijo, ki jo lahko lovimo. Radijski valovi imajo energije premalo, da bi se lahko kakršnakoli resna naprava na ta način polnila. Daljince pa uporabljamo ravno dovolj poredkoma, da je to možno. Eco Remote se torej sproti polni z radijskimi valovi, kakor je pred več kot sto leti načrtoval že Tesla. To ni enak način kot brezžično indukcijsko polnjenje mobilnih telefonov, ki morajo biti zelo blizu ali kar položeni na podloge za polnjenje. Eco Remote je lahko kjerkoli v sobi.

Eco Remote se polni tudi s svetlobno energijo (sončno ali tisto, ki jo oddajajo sobne žarnice/sijalke/LEDice), kar je znala že njegova lanska različica, ali prek USB-C, kadar se mudi. Samsung ocenjuje, da bi lahko s tovrstnimi daljinci v naslednjih sedmih letih, kolikor je povprečna življenjska doba televizorja, preprečili, da bi v smeteh končalo kar 100 milijonov baterij tipa AAA.