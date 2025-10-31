Objavljeno: 31.10.2025 08:00

Samsungov brskalnik v operacijskem sistemu Windows

Samsung je objavil spletni brskalnik Samsung Internet za namizne računalnike z operacijskim sistemom Windows.

Gre za potezo, ki presega zgolj sinhronizacijo zaznamkov, zgodovine brskanja in samodejnega izpolnjevanja obrazcev med napravami, to je začetek Samsungovega prehoda v svet brskalnikov, podprtih z umetno inteligenco. Korejci smelo napovedujejo, da se bo njihov brskalnik sčasoma iz klasičnega PC brskalnika, ki čaka na vnos, razvil v integrirano platformo umetne inteligence. Slednje naj bi pomenilo, da Samsung Internet ne bo več le orodje za dostop do spleta, temveč digitalni pomočnik, ki predvideva uporabnikove potrebe in ponuja kontekstualno pomoč v realnem času.

Brskalnik, ki je trenutno še v beta različici, je na voljo za Windows 10 (od različice 1809 naprej) in Windows 11.