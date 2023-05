Samsung zaposlenim prepovedal uporabo generativne umetne inteligence

Samsung je na svojih računalniških omrežjih prepovedal uporabo orodij za generativno umetno inteligenco, kamor sodijo ChatGPT ali Midjourney. Prepoved velja tudi za službene naprave na drugih omrežjih, denimo pametne telefone. Razlogi so varnostne narave.

Zaposleni so prejeli okrožnice, v katerih so jo obvestili o novi politiki glede uporabe umetne inteligence. V njih je pisalo, da si Samsung prizadeva za zaščiteno okolje, v katerem bi bila možna uporaba tovrstnih orodij. Bojazni so upravičene, ker si lahko zaposleni s temi orodji pomagajo marsikod pri svojem delu, kar pa pomeni vpisovanje občutljivih službenih informacij v ChatGPT in podobno. OpenAI dejansko priznava, da pregleduje pogovore uporabnikov s ChatGPT z namenom izboljševanja storitve.

Nedavno so sicer ponudili nekakšen incognito način, kjer si ChatGPT ničesar ne shrani in se vnosi tudi ne bodo uporabljali za urjenje v prihodnosti. Samsung se proučuje, kakšne ukrepe lahko sprejmejo, da bi zaposleni uporabljali umetno inteligenco varno. Dotlej pa velja prepoved uporabe, kršiteljem pa so odkrito zagrozili s prekinitvijo delovnega razmerja.

Samsung še zdaleč ni edino podjetje, ki ima tovrstne omejitve. Številne banke (Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo) so prav tako prepovedale uporabo generativne umetne inteligence, medtem ko se v šolah in na univerzah s ChatGPT-jem spopadajo zaradi drugih razlogov – vpliva na ocenjevanje znanja.