Samsung zamuja z 3nm, načrtujejo že 2nm

Samsung je v svoje prihodnje načrte že dodal izdelavo procesorjev v tehnologiji 2nm, bojda že v letu 2025.

Ti procesorji bodo uporabljali tehnologijo gate-all-around (GAA), prvič predstavljeno leta 2019. Gre za še bolj tesno vgradnjo tranzistorjev na silicijeve rezine. To načrtujejo tudi drugi, denimo TSMC in IBM. Pri tem omenjajo, da bodo procesorji v vmesni stopnji 3nm nekoliko zamudili – sprva so načrtovali začetek te izdelave leta 2021, sedaj pa omenjajo začetek leta 2022. Pri tem napovedujejo 30 odstotkov večjo zmogljivost (ali pa 50 odstotkov nižjo porabo energije) v primerjavi s trenutno najbolj napredno izdelavo 5nm.