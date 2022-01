Samsung z rekordnimi poslovnimi rezultati

Samsung je v zadnjem četrtletju postavil nove poslovne rekorde, tako za posamezno četrtletje kot za preteklo leto.

V zadnjem četrtletju so zabeležili za 11,5 milijard dolarjev zaslužka na osnovi 63,6 milijard dolarjev prihodkov. V preteklem letu so tako imeli za 42,9 milijard dolarjev zaslužka in 232,4 milijard dolarjev prihodkov. Gre za 24% skok v prihodkih v primerjavi s prejšnjim letom. Prodaja se je dvignila na več področjih, med drugim tudi pri beli tehniki, pametnih telefonih višjega razreda in televizorjev. Seveda so zelo dobri zaslužki tudi pri proizvodnji procesorjev in elektronike – 52% več kot v letu pred tem.

Za 2022 pričakujejo nadaljevanje dobrih rezultatov, v kratkem pričakujemo predstavitev nove družine Galaxy S, tekom leta pa tudi nove tablice, nosljive naprave in telefone s podporo omrežij 5G. Rast se pričakuje tudi pri proizvodnji zaslonov, predvsem preklopnih zaslonov, ki jih izdelujejo tudi za druga podjetja.