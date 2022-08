Samsung z novimi preklopniki

Samsung je na dogodku Unpacked predstavil dva nova preklopna telefona – Galaxy Z Fold4 in Galaxy Z Flip4.

Gre seveda za naslednika dosedanjih modelov Fold3 in Flip3. Fold4 je večji model, ta se odpira kot knjiga, z velikim zaslonom na notranji strani in ožjim zaslonom na zunanji. Uporablja najhitrejši mobilni procesor tega trenutka, Snapdragon 8+ Gen1, ob 12 GB pomnilnika. Zaslon je zelo podoben predhodnikovemu, diagonala ostaja enaka (7,6 palcev), enako velja za ožji zaslon na zunanji strani (tam je diagonala 6,2 palca). Seveda gre v obeh primerih za zaslon AMOLED z aktivnim spreminjanjem frekvence osveževanja do 120 Hz. Je pa ohišje malenkost ožje, torej je nekoliko tanjši rob okoli zaslona.

Največja nadgradnja v primerjavi s predhodnikom je po našem mnenju izboljšan fotografski sklop – telefon po novem ponudi ločljivost 50 MP pri glavnem objektivu, hkrati prinaša trikratni optični zum (z vgrajeno stabilizacijo slike). Ohišje naj bi bilo še bolj kakovostno kot pri predhodniku, pri Samsungu trdijo, da gre za najtrdnejšo napravo doslej (skupaj z Flip4). Fold je še vedno vodotesen po standardu IPX8. Omeniti velja tudi novo različico Androida, posebej prilagojeno za naprave z večjimi zasloni (tudi preklopnimi), Android 12L. Med drugimi programskimi izboljšavami omenimo naprednejše delo z več okni (aplikacijami) ter novo opravilno vrstico.

Novi Fold4 prinaša nekoliko manj novosti, največja je nadgradnja procesorja (tako kot pri Fold4 je tudi tu vgrajen Snapdragon 8+ Gen1) ter večja baterija (3700 mAh namesto 3300 mAh kot pri predhodniku). Škoda, da je ostal fotografski sklop praktično enak (in po našem mnenju podpovprečen). Je pa spet rob zaslona malenkost ožji kot prej, ob zmogljivejši bateriji so malenkost dvignili tudi hitrost napajanja.

Prednaročila za oba telefona so tudi pri nas že na voljo. Galaxy Z Fold4 bo veljal od 1.799 EUR dalje (različica z 256 GB prostora), Galaxy Z Flip4 pa od 1.159 EUR (128 GB) dalje. Seveda so to cene v prosti prodaji, telefoni bodo na voljo tudi pri operaterjih. Redna prodaja sicer steče 26. avgusta. V začetku prodaje ponujajo tudi možnost odkupa starih mobilnih naprav, s čimer dobimo 200 EUR (pri Fold4) ali 150 EUR (pri Flip4) popusta.