Samsung vodilni po številkah, Apple po prometu, Huawei se potaplja

Raziskovalno podjetje Counterpoint je objavilo zadnjo raziskavo tržišča pametnih telefonov. Ključna ugotovitev je, da je tržišče spet v polnem zagonu, ključni igralci pa so si izmenjali mesta.

Samsung je po številu prodanih telefonov še vedno na prvem mestu, v svetu so v zadnjem četrtletju prodali kar 22% vseh telefonov. Sledita mu Apple z 17% in Xiaomi s 14%, medtem ko je nekoč za trenutek celo vodilni Huawei padel na borih 4% tržnega deleža. Veliko bolje sta se odrezala še kitajska konkurenta Oppo in Vivo, medtem ko je Realme s Huaweiem poravnan.

Zaradi večletnih ameriških sankcij, zaradi katerih Huawei ne sme uporabljati Googlovih storitev in aplikacij in celo ne kupovati najnovejših procesorjev, je slednji v zadnjem četrtletju prodal le 15 milijonov telefonov, medtem ko je ta številka še leta 2019 znašala kar 66,8 milijona.

Številke prodanih telefonov so eno, zaslužek z njimi pa drugo. Apple ima v svojem prodajnem programu le dražje modele, zato so številke, če jih gledamo po prihodkih (»dolarjih«), popolnoma drugačne. Apple je na svetovnem tržišču telefonov pobral kar 42% vsega denarja, sledi Samsung s 17,5%, za njima so še Oppo, vivo in Xiaomi.