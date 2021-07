Samsung v četrtletju z več kot 70-odstotno rastjo dobička

Samsung Electronics je v drugem četrtletju ustvaril 9600 milijard vonov (okoli sedem milijard evrov) čistega dobička, kar je 73,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Rast je posledica višjih cen pomnilniških čipov.

Čipi so se v času pandemije covida-19 zaradi krepko povečanega povpraševanja podražili. Divizija za pomnilniške čipe je zaslužna za več kot polovico ustvarjenega dobička iz poslovanja. Ta se je na letni ravni zvišal za 54,3 odstotka, poročajo tuje tiskovne agencije. Prihodki od prodaje so porasli za 20,21 odstotka.

V času pandemije covida-19 se je zaradi povečanega obsega dela od doma povečalo povpraševanje po Samsungovih napravah in napravah, ki jih poganjajo njihovi pomnilniški čipi. Po pojasnilih podjetja so pošiljke pomnilnikov presegle prejšnje smernice, tudi cene so bile višje od pričakovanih.

Delež divizije čipov v dobičku podjetja se bo po mnenju analitikov v prihodnjih mesecih verjetno še povečal.

Do dobrih poslovnih rezultatov prihaja kljub četrtletnemu upadu zaslužka Samsunga od poslovanja s pametnimi telefoni zaradi težav z dobavno verigo, ki so motili svetovno proizvodnjo.

Samsung Electronics je vodilno podjetje velike skupine Samsung, daleč največjega družinskega imperija, ki prevladuje v Južni Koreji, 12. največjem gospodarstvu na svetu. Celotni promet konglomerata je enak petini bruto domačega proizvoda države.

STA