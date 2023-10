Samsung ukinja sinhronizacijo zapiskov z Windows, če nimate prenosnika Galaxy Book

Samsung je začel omejevati dostop do aplikacije Samsung Notes za uporabnike računalnikov z operacijskim sistemom Windows, ki niso prenosnik Galaxy Book.

Aplikacija Samsung Notes je na operacijskem sistemu Windows na voljo že nekaj let in omogoča uporabnikom sinhronizacijo zapisov s pametnim telefonom ali androidno tablico, kot sta Galaxy S23 Ultra ali Galaxy Tab S9. Aplikacija je bila dolgo časa dostopna prek tržnice Microsoft Store in na voljo za prenos na katerikoli sodobni prenosnik ali namizni računalnik z operacijskim sistemom Windows.

To je preteklost, kajti beležnica Samsung Notes je bila deležna posodobitve, ki izključuje skoraj vse uporabnike računalnikov z Windows, razen če uporabljajo prenosnik Samsung Galaxy Book. Ko uporabniki odprejo aplikacijo Samsung Notes na računalniku z Windows, ki ni Samsungov prenosnik, jih zdaj pozdravi sporočilo, ki pravi: »Ta aplikacija deluje samo s prenosniki Galaxy Book.« Sprememba, ki je prišla nenadoma in brez opozorila, uporabnikom popolnoma onemogoči dostop do njihovih zapisov. Razen izdatnejše promocije lastne računalniške linije razlog za nenadno spremembo ni znan.