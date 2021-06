Samsung ugaša SmartThings v1

Samsung bo konec junija ugasnil originalni vmesnik SmartThings Hub – dosedanjim uporabnikom bo enostavno prenehal z delovanjem.

SmartThings je začel kot samostojno podjetje, ki je leta 2012 preko Kickstarterja nabralo 1,2 milijona dolarjev za razvoj omenjene naprave. Samsung je podjetje kupil leta 2014, pred enim letom pa so napovedali opustitev programa. Namesto tega uporabnike usmerjajo v lastno-razviti sistem, konkretno v nakup novejšega »SmartThings Hub v3«. Ta je v redni prodaji 125 dolarjev, dosedanjim uporabnikom ga ponujajo za 35 dolarjev.

V tem sistemu je prehod med osrednjo nadzorno enoto, torej med starim SmartThings Hub-om in novim, težavno in časovno zahtevno opravilo. Samsung ni vpeljal nobenega postopka za lažji prehod, uporabniki morajo ročno odklopiti vsako posamezno napravo in jo ročno povezati z novo enoto. Pred časom so sicer originalno aplikacijo zamenjali z lastno, ki je (sodeč po ocenah uporabnikov) občutno slabša. V kratkem se pa tudi pričakuje ugasnitev SmartThings Groovy IDE, programskega vmesnika za razvoj naprednih aplikacij in avtomatizacij.

Samsungovi cilji s temi prehodi niso jasni, vse bolj se zdi, da jim razvoj in vzdrževanje tega sistema ni v interesu. Možno, da razvijajo kako lastno alternativo – SmartThings podpira standarda Zigbee in Z-Wave, lahko, da bi namesto tega raje prešli na uporabo kakega Bluetootha. Kar nekaj uporabnikov naj bi v luči tega dogajanja raje prešlo v odprto-kodni sistem Home Assistant. O tem smo sicer že pisali, gre za sistem, ki ga postavimo na lastni opremi, terja pa kar nekaj znanja in dela. A z njim si lahko povežemo večino naprav, ki smo jih doslej upravljali z omenjeno SmartThings nadzorno enoto.