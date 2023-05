Objavljeno: 22.5.2023 05:00

Samsung še ne bo zamenjal Googla z Bingom

Samsung je minuli mesec sporočil, da razmišlja o zamenjavi privzetega iskalnika na svojih telefonih. Googlov iskalnik bi zamenjal z Microsoftovim Bingom, kar se je še pred letom dni zdelo povsem nemogoče, a Bing Chat je razmerja moči precej spremenil. Po mesecu dni pogajanj se je Samsung odločil, da obdrži Google, a vrat Bingu ni popolnoma zaprl.

Ali je Samsung mislil resno ali pa je šlo le za premeteno pogajalsko strategijo, so bila mnenja deljena. A dejstvo je, da je Microsoft Bing izboljšal do te mere, da bi bilo tudi tovrstno blefiranje povsem prepričljivo. Google Samsungu in Applu plača nemalo denarja, da ta ponujata njegov iskalnik kot privzeto možnost, kar se mu večkratno povrne z oglaševalskimi prihodki.

Zato je tudi Googlu v interesu, da obdrži svoje privilegirano mesto na telefonih. Po neuradnih informacijah The New York Timesa se je Google resno prestrašil Samsungovih napovedi. To bi bil že drugi preplah v zadnjem času, saj je že sam izid Bing Chata povzročil izredno stanje v Googlu, ki do danes še vedno pripravil ustreznega odgovora. Bard pač ni dorasel konkurenci.

Google in Samsung sta se gotovo pogajala še o precej širši tematiki kot plačilu. Samsung namreč potrebuje dostop do Play Stora, saj brez teh aplikacij še tako dober telefon ni preveč uporaben, kar je spoznal tudi Huawei. Ali bo za uporabo treba plačati Googlu ali pa bo obratno, je odvisno od pogodb s posameznim proizvajalcem. Samsung in Google sta tako odvisna drug od drugega, ob vsakem poteku pogodbe pa pred podaljšanjem napenjata mišice.