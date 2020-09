Samsung resneje zakorakal tudi v omrežja 5G

Odkar ima kitajski Huawei težave z oblastmi v ZDA, gre Samsungu nadpovprečno dobro. Ne le na področju telefonov, kot kaže so se jim marsikatera vrata odprla tudi na področju omrežij in baznih postaj 5G.

Financial Times poroča, da je Samsung z ameriškim operaterjem Verizon sklenil pogodbo v vrednosti 6,6 milijarde dolarjev, po kateri bo v ZDA do leta 2025 postavil omrežje 5G. Samsung je sicer na področju omrežij 5G dokaj majhen igralec, vendar vse kaže, da se bo to spremenilo. Po podatkih raziskovalnega podjetja Dell'Oro Group naj bi imel Samsung na tem področju le 3% tržni delež v svetu, medtem ko ga ima Huawei 28, Nokia 16, Ericsson pa ima 14% tržni delež. Samsung je v zadnjem času kupil kar nekaj ključnih ponudnikov tehnologije s tega področja in napovedal, da bi že do konca tega leta rad dosegel 20% tržni delež, poroča Financial Times.

Samsung je sicer že dostavlja opremo za omrežja 4G in 5G in sicer za ameriške operaterje AT&T, Sprint in Verizon, na področju 5G pa sodeluje tudi z japonskim NTT Docomo in KDDI. V Južni Koreji, kjer so omrežja 5G splavili že aprila 2019 so tržni delež uspešno povišali.