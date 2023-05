Samsung razvil zaslon, ki se zvije

Pri Samsungovem hčerinskem podjetju so sporočili, da so razvili nov zaslon, ki ga je mogoče zviti v zvitek.

Rollable Flex meri 49 mm v dolžino, vendar se lahko navpično zvije in razvije do 254,4 mm s pomočjo v O oblikovane osi, je dejal proizvajalec zaslonov Samsung Display. Razširjeni zaslon se lahko uporablja kot monitor, zvit pa lahko deluje kot prenosna zaslonska naprava, tablica ali prenosnik. Rollable Flex je eden od mnogih zanimivih izdelkov, ki jih bo podjetje razstavilo na letni konferenci industrije SID Display Week 2023, ki bo potekala od 23. do 25. maja v Los Angelesu.

Med drugim nameravajo obelodaniti zaslon Sensor OLED, ki prepozna prstne odtise kjerkoli na zaslonu, kar je velik napredek od uveljavljenih rešitev z modularnim bralnikov pritrjenih na točno določeno območje zaslona. Predstavljeni bodo tudi pregibni zasloni Flex Hybrid z drsenjem, Flex In & Out, ki omogočajo 360-stopinjsko prepogibanje, ter 77-palčni model zaslona QD-OLED, namenjen televizorjem višjega ranga, ki se ponaša s svetlostjo 2000 nitov.