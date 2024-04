Samsung razkril ceno umetno inteligentnega hladilnika

Samsung je razkril ceno hladilnika z zamrzovalnikom AI Family Hub iz svoje nove linije gospodinjskih aparatov z vgrajeno umetno inteligenco Bespoke AI.

Samsungov umetno inteligentni hladilnik z zamrzovalnikom AI Family Hub bo kupce olajšal za najmanj 3700 evrov. Za ta denar bo hladilnik s pomočjo v notranjosti vgrajene kamere prepoznal 33 vrst živil in postregel s seznamom na velikem, zunanjem LCD zaslonu. Živilom bo mogoče dodajati rok uporabe, na podlagi stanja v hladilniku iskati recepte in v nekaterih državah tudi naročevati manjkajoča živila na dom. Hladilnik s pomočjo umetne inteligence stalno bdi nad vsebino v njem. Sproti beleži, katera živila so bila odstranjena in katera vrnjena, če so vrnjena v eni uri. Če ne, se štejejo kot nova živila. Artikle je na seznam mogoče dodajati tudi glasovno, prek Samsungovega pomočnika Bixbyja. Kdaj bo hladilnik mogoče kupiti, Korejci še niso razkrili.