Samsung pripravlja telefon z umetno inteligenco

Samsung je razkril platformo Samsung Gauss AI in potrdil, da bo naslednje leto predstavil svoj prvi telefon z umetno inteligenco.

Samsung je vložil prošnjo za registracijo blagovnih znamk AI Phone in AI Smartphone v Evropski uniji in Veliki Britaniji. Čeprav je malo verjetno, da bodo regulatorji odobrili tako generični blagovni znamki, poteza nakazuje, da Samsung pripravlja svoj prvi telefon z umetno inteligenco. Na forumu AI so Korejci že predstavili model generativne umetne inteligence, imenovan Samsung Gauss, ki lahko deluje lokalno na napravah. Samsung pravi, da je njihov model poimenovan po legendarnem matematiku Carlu Friedrichu Gaussu, ki je znan po teoriji normalne porazdelitve, temelju strojnega učenja in umetne inteligence. Model, ki ga je razvil Samsung Research, vključuje Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code in Samsung Gauss Image. Na AI forumu so pokazali, kako lahko AI model generira in ureja slike, sestavlja elektronska sporočila, povzema dokumente in celo deluje kot pomočnik pri programiranju.

Po poročanju Korea Times bo Gauss integriran v naslednjega Samsungovega paradnega konja, telefon Galaxy S24, ki naj bi bil predstavljen v začetku leta 2024.