Samsung pripravlja tablico Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung naj bi v začetku 2022 splavil tablico Tab S8 Ultra z 14,6 palčnim OLED zaslonom in podporo omrežjem 5G.

Tablice so v zadnjem letu dobile novi zagon – seveda zaradi karanten, ki jih je povzročil koronavirus. Pred časom so se že pojavile govorice, da pripravlja Samsung tablice S8 in S8 Plus, bojda pa naj bi imeli v kali še tretjo, zmogljivejšo različico. Podrobnosti še niso znane, vse tri naj bi sicer podpirale pisala S Pen, na voljo bodo z moduli za omrežja 5G. Ugiba se, da se naj bi cene začele pri 740 dolarjih za vstopni model, model Plus naj bi veljal 1.120 dolarjev, najzmogljivejša Ultra pa 1.320 dolarjev.

Samsung je drugi največji proizvajalec tablic na svetu, seveda za Applom. Glavni razlog za zaostanek je po našem mnenju pomanjkanje solidnih aplikacij, prilagojenih delu na tablicam, a upamo, da se tudi pri Androidu to izboljša.